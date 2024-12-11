У Луцьку через порив на водогоні понад 20 будинків залишилися без водопостачання

У Луцьку через порив на водогоні понад 20 будинків залишилися без водопостачання
Через порив водогону на вулиці Ветеранів у Луцьку споживачі 21 будинку тимчасово залишилися без холодного водопостачання.

Про це 21 березня повідомили в комунальному підприємстві Луцькводоканал. На місці працюють аварійні бригади, повідомив кореспондент Суспільного.

За даними комунальників, наразі немає води в будинках на вулиці Соборності 25, 25 а і б, 27, 29, 31, 31 а, 33, 35, 37, 37а і б, а також по вулиці Ветеранів від першого по 19 непарні номери будинків.
У Луцьку через порив на водогоні понад 20 будинків залишилися без водопостачання

Попередньо, відновити водопостачання планують до 18:00 21 березня.

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Теги: Луцьк, водопостачання
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