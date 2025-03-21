Росія масовано атакувала Одесу дронами: поранені діти

Росія масовано атакувала Одесу дронами: поранені діти
В ніч на 21 березня російська окупаційна армія завдала масованої атаки по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише LB.ua.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів”, – написав Кіпер.

Внаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. За даними ДСНС, усі поранені є підлітками.

Пошкодження зафіксовані в Одесі, Одеському та Білгород-Дністровському районах. Це торговельні та промислові будівлі, СТО, транспортні засоби, розповіли в поліції.

У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Були локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Вранці одеський мер Геннадій Труханов повідомив, що пошкоджень зазнали інфраструктура, торговельні об'єкти, автівки.
Росія масовано атакувала Одесу дронами: поранені діти

У звʼязку з відсутністю електроенергії трамвайні маршрути №1,7 тимчасово не курсують.

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Теги: Україна, росія, війна
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