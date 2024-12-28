Понад 300 пенсіонерів-водіїв звернулися в сервісні центри МВС на Волині від початку року





Про це Юлія Матящук.



Станом на 20 березня до сервісного центру в Струмівці Луцького району за заміною водійського посвідчення звернулося 134 пенсіонери. Найстаршому з них — 82 роки.



Серед 54 пенсіонерів-водіїв, які зверталися у ТСЦ в Ковелі, найстаршому виповнилося 75 років. 43 водії замінили водійське посвідчення у ТСЦ в місті Камінь-Каширський: найстаршому з них — 78 років. У сервісному центрі в Нововолинську за заміною посвідчення водію звернулися 80 людей. Найстаршому з них — 79 років.



Упродовж 2024 року за заміною водійського посвідчення до чотирьох сервісних центрів в області звернулися 1257 водіїв віком понад 60 років. Найстаршому серед них було 82 роки.



Скільки пенсіонерів на Волині стали водіями вперше



За 2,5 місяці 2025 року у сервісних центрах в Струмівці та Ковелі не зареєстрували жодного звернення для отримання першого водійського посвідчення серед людей віком понад 60 років, розповіла Юлія Матящук. Натомість у 2024 році вперше стали водіями стали двоє пенсіонерів 61 та 67 років. Обом видали водійський документ у ТСЦ в Струмівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2025 року до сервісних центрів МВС у Волинській області звернулося 311 пенсіонерів для отримання послуг, пов'язаних із видачею водійських посвідчень. Йдеться про людей віком понад 60 років, які зверталися за заміною або відновленням водійського документа.Про це Суспільному розповіла речниця сервісних центрів МВС у Волинській областіСтаном на 20 березня до сервісного центру в Струмівці Луцького району за заміною водійського посвідчення звернулося 134 пенсіонери. Найстаршому з них — 82 роки.Серед 54 пенсіонерів-водіїв, які зверталися у ТСЦ в Ковелі, найстаршому виповнилося 75 років. 43 водії замінили водійське посвідчення у ТСЦ в місті Камінь-Каширський: найстаршому з них — 78 років. У сервісному центрі в Нововолинську за заміною посвідчення водію звернулися 80 людей. Найстаршому з них — 79 років.Упродовж 2024 року за заміною водійського посвідчення до чотирьох сервісних центрів в області звернулися 1257 водіїв віком понад 60 років. Найстаршому серед них було 82 роки.За 2,5 місяці 2025 року у сервісних центрах в Струмівці та Ковелі не зареєстрували жодного звернення для отримання першого водійського посвідчення серед людей віком понад 60 років, розповіла Юлія Матящук. Натомість у 2024 році вперше стали водіями стали двоє пенсіонерів 61 та 67 років. Обом видали водійський документ у ТСЦ в Струмівці.

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