Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 21 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
USAID перезапустять? У Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, - Reuters
20 березень, 23:19
Мешканці шести будинків у Луцьку тимчасово без гарячої води
20 березень, 22:45