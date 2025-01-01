Sky News дізналося склад української делегації на зустрічі з США в Саудівській Аравії

Sky News дізналося склад української делегації на зустрічі з США в Саудівській Аравії
Україна і США вже наступного тижня проведуть нову зустріч у Саудівській Аравії. До української делегації, зокрема, увійде міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як розповіло виданню неназване українське джерело, крім Умєрова, у переговорах з США також братиме участь заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Sky News пише, що розклад ще не складено, але очікується, що українська делегація вирушить у дорогу в неділю, 23 березня, ввечері, щоб почати переговори в понеділок, 24 березня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд.

За словами президента, цього самого дня у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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