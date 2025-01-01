Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-22 березня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 20 березня, була нормальна сонячна активність, без бур. Однак у п'ятницю, 21 березня, можливі невеликі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 22 березня, магнітосфера прийде до норми.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 20 березня, була нормальна сонячна активність, без бур. Однак у п'ятницю, 21 березня, можливі невеликі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 22 березня, магнітосфера прийде до норми.
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