Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-22 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У четвер, 20 березня, була нормальна сонячна активність, без бур. Однак у п'ятницю, 21 березня, можливі невеликі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 22 березня, магнітосфера прийде до норми.