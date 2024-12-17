USAID перезапустять? У Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, - Reuters

Дональда Трампа пропонує змінити систему розподілу іноземної допомоги. В рамках реформи розглядають перезапуск USAID.



Про це повідомляє



За даними видання, у меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, дорогою та не зменшує залежність деяких країн від допомоги США.



Натомість в документі йдеться про те, що фінансування має бути спрямоване на вузьку стратегічну спрямованість.



"Цей проект пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай", - йдеться у записці.



Джерело, знайоме з документом, повідомило, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.



Хоча наразі не зрозуміло, яку частину цієї пропозиції буде ухвалено, вона є одним із найдетальніших оглядів того, як адміністрація Трампа планує реформувати USAID.



Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.



Нагадаємо, що Трамп наказав призупинити на 90 днів всю допомогу США за кордоном у перший день свого перебування на посаді.



Ця дія та наступні накази про припинення роботи, які призупинили багато програм Агентства США з міжнародного розвитку по всьому світу, поставили під загрозу надання гуманітарної допомоги.



Саме USAID було значною мірою було розформовано, а більшість його співробітників відправлено у відпустку або звільнено. Водночас понад 80% його грантів припинено.



Ці зміни мали значний вплив на Україну. Зокрема, USAID розірвало угоду про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів.



Крім того, призупинення фінансування вплинуло на проєкти в медичній сфері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація американського президентапропонує змінити систему розподілу іноземної допомоги. В рамках реформи розглядають перезапуск USAID.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними видання, у меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, дорогою та не зменшує залежність деяких країн від допомоги США.Натомість в документі йдеться про те, що фінансування має бути спрямоване на вузьку стратегічну спрямованість."Цей проект пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай", - йдеться у записці.Джерело, знайоме з документом, повідомило, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.Хоча наразі не зрозуміло, яку частину цієї пропозиції буде ухвалено, вона є одним із найдетальніших оглядів того, як адміністрація Трампа планує реформувати USAID.Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.Нагадаємо, що Трамп наказав призупинити на 90 днів всю допомогу США за кордоном у перший день свого перебування на посаді.Ця дія та наступні накази про припинення роботи, які призупинили багато програм Агентства США з міжнародного розвитку по всьому світу, поставили під загрозу надання гуманітарної допомоги.Саме USAID було значною мірою було розформовано, а більшість його співробітників відправлено у відпустку або звільнено. Водночас понад 80% його грантів припинено.Ці зміни мали значний вплив на Україну. Зокрема, USAID розірвало угоду про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів.Крім того, призупинення фінансування вплинуло на проєкти в медичній сфері.

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