На луцькому ринку – аншлаг: насіння розгрібають пачками

На луцькому ринку – аншлаг: насіння розгрібають пачками
На одному з ринків Луцька – аншлаг. Люди ринулись купувати насіння, бо ж потепліло й треба висаджувати городину.

Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».

Продавці розповідають: найбільше скуповують насіння огірків. Сорти також є різні: якісь найкраще підходять для консервації, а якісь – для звичайного вжитку. Ціни теж різносторонні – від 10 і до 35 гривень.

Серед іншого купують і насіння моркви, капусти, салатів, буряка, помідорів та навіть квітів і кущики ягід.

Продавці радять: сіяти краще тоді, коли ґрунт прогріється до 20o. Мовляв, так зійде найкращий врожай.

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Теги: насіння, дачники, луцьк
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