На луцькому ринку – аншлаг: насіння розгрібають пачками





Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі



Продавці розповідають: найбільше скуповують насіння огірків. Сорти також є різні: якісь найкраще підходять для консервації, а якісь – для звичайного вжитку. Ціни теж різносторонні – від 10 і до 35 гривень.



Серед іншого купують і насіння моркви, капусти, салатів, буряка, помідорів та навіть квітів і кущики ягід.



Продавці радять: сіяти краще тоді, коли ґрунт прогріється до 20o. Мовляв, так зійде найкращий врожай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному з ринків Луцька – аншлаг. Люди ринулись купувати насіння, бо ж потепліло й треба висаджувати городину.Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV» Продавці розповідають: найбільше скуповують насіння огірків. Сорти також є різні: якісь найкраще підходять для консервації, а якісь – для звичайного вжитку. Ціни теж різносторонні – від 10 і до 35 гривень.Серед іншого купують і насіння моркви, капусти, салатів, буряка, помідорів та навіть квітів і кущики ягід.Продавці радять: сіяти краще тоді, коли ґрунт прогріється до 20o. Мовляв, так зійде найкращий врожай.

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