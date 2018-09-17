На луцькому ринку – аншлаг: насіння розгрібають пачками
Сьогодні, 22:15
На одному з ринків Луцька – аншлаг. Люди ринулись купувати насіння, бо ж потепліло й треба висаджувати городину.
Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».
Продавці розповідають: найбільше скуповують насіння огірків. Сорти також є різні: якісь найкраще підходять для консервації, а якісь – для звичайного вжитку. Ціни теж різносторонні – від 10 і до 35 гривень.
Серед іншого купують і насіння моркви, капусти, салатів, буряка, помідорів та навіть квітів і кущики ягід.
Продавці радять: сіяти краще тоді, коли ґрунт прогріється до 20o. Мовляв, так зійде найкращий врожай.
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Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».
Продавці розповідають: найбільше скуповують насіння огірків. Сорти також є різні: якісь найкраще підходять для консервації, а якісь – для звичайного вжитку. Ціни теж різносторонні – від 10 і до 35 гривень.
Серед іншого купують і насіння моркви, капусти, салатів, буряка, помідорів та навіть квітів і кущики ягід.
Продавці радять: сіяти краще тоді, коли ґрунт прогріється до 20o. Мовляв, так зійде найкращий врожай.
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