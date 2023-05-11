Скільки на Волині офіційних мільйонерів

Скільки на Волині офіційних мільйонерів
На Волині у 2024 році офіційно зареєстровано 64 мільйонери.

Про це інформує ГУ Державної податкової служби у Волинській області, передає "Конкурент".

«Наразі подано 64 декларації, у яких вказано дохід понад 1 мільйон гривень. Маємо всі підстави сподіватися, що кількість «офіційних» мільйонерів буде більша. Слід зазначити, що один волинянин задекларував до сплати 11,4 млн гривень податків від отриманих іноземних доходів та інвестиційного прибутку», – йдеться у повідомленні.

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Теги: мільйонери, Волинь
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