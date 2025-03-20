У Рівному теракт: вибухнуло авто поблизу торговельного центру





Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в автомобілі, передає



Вибух в авто стався 20 березня близько 13:40 на вулиці Київській. Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.



СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.



Спецслужба та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Рівного стався вибух, який кваліфіковано як терористичний акт: на місці події працює Нацполіція та Служба безпеки України.Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в автомобілі, передає "Українська правда" Вибух в авто стався 20 березня близько 13:40 на вулиці Київській. Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.Спецслужба та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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