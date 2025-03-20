У Рівному теракт: вибухнуло авто поблизу торговельного центру

У Рівному теракт: вибухнуло авто поблизу торговельного центру
У центрі Рівного стався вибух, який кваліфіковано як терористичний акт: на місці події працює Нацполіція та Служба безпеки України.

Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в автомобілі, передає "Українська правда".

Вибух в авто стався 20 березня близько 13:40 на вулиці Київській. Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.

СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Спецслужба та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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Теги: рівне, теракт
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