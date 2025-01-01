На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк
Сьогодні, 20:38
Підтвердили загибель Героя з Волині Мартинюка Андрія Павловича.
Про це повідомили у Любешівській територіальній громаді.
«На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант Мартинюк Андрій Павлович, 1986 року народження, житель селища Любешів.
Боєць загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині», – йдеться у дописі.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Любешівській територіальній громаді.
«На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант Мартинюк Андрій Павлович, 1986 року народження, житель селища Любешів.
Боєць загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині», – йдеться у дописі.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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