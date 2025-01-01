На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк

Мартинюка Андрія Павловича.



Про це повідомили у Любешівській територіальній громаді.



«На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант Мартинюк Андрій Павлович, 1986 року народження, житель селища Любешів.



Боєць загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині», – йдеться у дописі.





Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель Героя з ВолиніПро це повідомили у Любешівській територіальній громаді.«На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант Мартинюк Андрій Павлович, 1986 року народження, житель селища Любешів.Боєць загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині», – йдеться у дописі.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію