На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк
Підтвердили загибель Героя з Волині Мартинюка Андрія Павловича.

Про це повідомили у Любешівській територіальній громаді.

«На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант Мартинюк Андрій Павлович, 1986 року народження, житель селища Любешів.

Боєць загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині», – йдеться у дописі.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк


Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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