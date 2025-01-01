Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 березня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-5° морозу, вдень 10-15° тепла.

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