Путін зобов'язав покинути росію до 10 вересня українців, які «незаконно перебувають у країні»

володимир путін підписав указ, згідно з яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".



Про це йдеться в документі на офіційному порталі правової інформації, пише



"...громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище в РФ...", - йдеться в документі.



Також в указі йдеться про те, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули до дня набрання чинності цим указом на території незаконних формувань "ДНР", "ЛНР", тимчасово окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей із метою, не пов'язаною зі здійсненням трудової діяльності, на термін, що перевищує 90 календарних днів, або з метою здійснення трудової діяльності та не пройшли відповідного медобстеження, зобов'язані до 10 червня 2025 року включно його пройти й подати до територіального органу МВС РФ медичні документи, що підтверджують відсутність факту вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, відсутність інфекційних захворювань, і сертифікат про відсутність захворювання, спричиненого вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський правительпідписав указ, згідно з яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".Про це йдеться в документі на офіційному порталі правової інформації, пише Українська правда "...громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище в РФ...", - йдеться в документі.Також в указі йдеться про те, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули до дня набрання чинності цим указом на території незаконних формувань "ДНР", "ЛНР", тимчасово окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей із метою, не пов'язаною зі здійсненням трудової діяльності, на термін, що перевищує 90 календарних днів, або з метою здійснення трудової діяльності та не пройшли відповідного медобстеження, зобов'язані до 10 червня 2025 року включно його пройти й подати до територіального органу МВС РФ медичні документи, що підтверджують відсутність факту вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, відсутність інфекційних захворювань, і сертифікат про відсутність захворювання, спричиненого вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

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