Волинський перевізник 149 разів переправляв через кордон військовозобов'язаних чоловіків

Волинського перевізника судитимуть за незаконне переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним жителем Каменя-Каширського неодноразового незаконного переправленні осіб через державний кордон України.За даними слідства, підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.У такий спосіб він у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2022 – жовтня 2023 року 149 разів забезпечував виїзд чоловіків за кордон.Далі – слово за судом.