Зарплата на «Вілії» - 47 тисяч гривень: показовий рівень для агросектору, - міністр Коваль

Віталій Коваль відвідав аграрне підприємство «Вілія Груп» на Волині.



Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, попри війну, у компанії "Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)", засновником і власником якої є Євген Дудка, продовжують інвестувати в розвиток і масштабування. Одним із таких проєктів став новий борошномельний комплекс із потужністю 150 тонн переробки зерна на добу.



Міністр також повідомив, що 80% бізнесу компанії – це рослинництво, яке займає площу більше 50 тис.га. Також у структурі компанії є тваринництво, логістичний комплекс і глибока переробка. Це приклад успішної вертикальної інтеграції, де всі етапи – від вирощування зерна до його переробки – працюють у єдиному ланцюгу доданої вартості.



"Успішний бізнес – це не лише виробництво, а й відповідальність перед людьми та країною. У «Вілії» працює понад 1300 осіб, середня зарплата на підприємстві – 47 тисяч гривень. Для аграрного сектору - це показовий рівень. Тим більше, коли дехто каже, що 20 тисяч – непідйомна сума для бронювання фахівців" - заявив Віталій Коваль.



Не оминув у своєму дописі Віталій Коваль іще один важливий аспект – податки. Лише за минулий рік компанія сплатила 512,4 млн гривень до бюджету. Це не просто розвиток бізнесу, а реальний внесок у стійкість економіки в часи війни. Крім того, понад 100 млн грн витрачено на допомогу збройним силам України, яку працівники доставляють власноруч.



Нагадаємо,





"Сьогодні «Вілія» не просто експортує зерно, а постачає готове борошно на ринки ЄС. Стратегія Мінагрополітики спрямована саме на розвиток глибокої переробки – щоб створювати додану вартість всередині країни. Це шлях до економічного зміцнення та посилення продовольчої безпеки.



Україна перемагає тоді, коли її бізнес розвивається навіть у найскладніші часи. «Вілія» – один із таких прикладів", - підсумував міністр аграрної політики.

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