Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови
Сьогодні, 16:39
У Рівненській обласній клінічній лікарні провели операцію з видалення злоякісної пухлини шкіри голови чоловіку з Волині. Хірургічне втручання тривало приблизно три години у декілька етапів.
Про це поінформували у медзакладі, пише Суспільне.
За інформацією в дописі, фахівці обласної лікарні видалили пацієнту з Волині злоякісне новоутворення — мультицентричну базальноклітинну карциному шкіри волосистої частини голови.
"Складне хірургічне втручання виконували приблизно три години у декілька етапів дві операційні команди, лікарі-отоларингологи Наталія Данилюк та Олексій Гальміз, спільно із нейрохірургом Вадимом Каштановим та анестезіологом Миколою Барчуком", — йдеться у повідомленні.
В обласній лікарні зазначили, що за словами пацієнта, невелика рана на голові з’явилася давно й особливо його не турбувала, тож до лікарів він не звертався. Але одного дня помітив, що вона не загоюється та збільшується в розмірах, тоді й вирішив звернутися до медиків:
"Чоловік родом з Волині, тож спершу звернувся за допомогою там, де йому призначили променеву терапію як метод лікування, але необхідних результатів вона не дала. Згодом отримав консультацію у Сарнах, де йому діагностували рак шкіри й скерували у Рівненську обласну лікарню для дообстеження та проведення операційного втручання".
У дописі пояснили, що задля того, аби повністю видалити хворому пухлину, хірурги виконали резекційну трепанацію ураженої частини тім'яно-потиличної ділянки з подальшою краніопластикою титановим імплантом.
"Це дозволило якісно видалити утворення та відновити початкову форму черепа. Для закриття косметичного дефекту виконали комбіновану пластику післяопераційної рани тімʼяно-потиличної ділянки. За кілька днів пацієнта виписали додому, він успішно продовжує реабілітацію".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це поінформували у медзакладі, пише Суспільне.
За інформацією в дописі, фахівці обласної лікарні видалили пацієнту з Волині злоякісне новоутворення — мультицентричну базальноклітинну карциному шкіри волосистої частини голови.
"Складне хірургічне втручання виконували приблизно три години у декілька етапів дві операційні команди, лікарі-отоларингологи Наталія Данилюк та Олексій Гальміз, спільно із нейрохірургом Вадимом Каштановим та анестезіологом Миколою Барчуком", — йдеться у повідомленні.
В обласній лікарні зазначили, що за словами пацієнта, невелика рана на голові з’явилася давно й особливо його не турбувала, тож до лікарів він не звертався. Але одного дня помітив, що вона не загоюється та збільшується в розмірах, тоді й вирішив звернутися до медиків:
"Чоловік родом з Волині, тож спершу звернувся за допомогою там, де йому призначили променеву терапію як метод лікування, але необхідних результатів вона не дала. Згодом отримав консультацію у Сарнах, де йому діагностували рак шкіри й скерували у Рівненську обласну лікарню для дообстеження та проведення операційного втручання".
У дописі пояснили, що задля того, аби повністю видалити хворому пухлину, хірурги виконали резекційну трепанацію ураженої частини тім'яно-потиличної ділянки з подальшою краніопластикою титановим імплантом.
"Це дозволило якісно видалити утворення та відновити початкову форму черепа. Для закриття косметичного дефекту виконали комбіновану пластику післяопераційної рани тімʼяно-потиличної ділянки. За кілька днів пацієнта виписали додому, він успішно продовжує реабілітацію".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови
Сьогодні, 16:39
Українські АЗС знижують ціни на пальне
Сьогодні, 16:00
На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни
Сьогодні, 15:19
Росіяни запропонували шестикласнику підпалювати держустанови на Тернопільщині: він пішов до поліції
Сьогодні, 15:07
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
Сьогодні, 14:28