Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови

Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови
У Рівненській обласній клінічній лікарні провели операцію з видалення злоякісної пухлини шкіри голови чоловіку з Волині. Хірургічне втручання тривало приблизно три години у декілька етапів.

Про це поінформували у медзакладі, пише Суспільне.

За інформацією в дописі, фахівці обласної лікарні видалили пацієнту з Волині злоякісне новоутворення — мультицентричну базальноклітинну карциному шкіри волосистої частини голови.

"Складне хірургічне втручання виконували приблизно три години у декілька етапів дві операційні команди, лікарі-отоларингологи Наталія Данилюк та Олексій Гальміз, спільно із нейрохірургом Вадимом Каштановим та анестезіологом Миколою Барчуком", — йдеться у повідомленні.

В обласній лікарні зазначили, що за словами пацієнта, невелика рана на голові з’явилася давно й особливо його не турбувала, тож до лікарів він не звертався. Але одного дня помітив, що вона не загоюється та збільшується в розмірах, тоді й вирішив звернутися до медиків:

"Чоловік родом з Волині, тож спершу звернувся за допомогою там, де йому призначили променеву терапію як метод лікування, але необхідних результатів вона не дала. Згодом отримав консультацію у Сарнах, де йому діагностували рак шкіри й скерували у Рівненську обласну лікарню для дообстеження та проведення операційного втручання".

У дописі пояснили, що задля того, аби повністю видалити хворому пухлину, хірурги виконали резекційну трепанацію ураженої частини тім'яно-потиличної ділянки з подальшою краніопластикою титановим імплантом.
Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови

"Це дозволило якісно видалити утворення та відновити початкову форму черепа. Для закриття косметичного дефекту виконали комбіновану пластику післяопераційної рани тімʼяно-потиличної ділянки. За кілька днів пацієнта виписали додому, він успішно продовжує реабілітацію".

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Теги: волинянин, операція, Рівне
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