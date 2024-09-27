Волинянину рівненські лікарі видалили злоякісну пухлину шкіри голови





Про це поінформували у медзакладі, пише



За інформацією в дописі, фахівці обласної лікарні видалили пацієнту з Волині злоякісне новоутворення — мультицентричну базальноклітинну карциному шкіри волосистої частини голови.



"Складне хірургічне втручання виконували приблизно три години у декілька етапів дві операційні команди, лікарі-отоларингологи Наталія Данилюк та Олексій Гальміз, спільно із нейрохірургом Вадимом Каштановим та анестезіологом Миколою Барчуком", — йдеться у повідомленні.



В обласній лікарні зазначили, що за словами пацієнта, невелика рана на голові з’явилася давно й особливо його не турбувала, тож до лікарів він не звертався. Але одного дня помітив, що вона не загоюється та збільшується в розмірах, тоді й вирішив звернутися до медиків:



"Чоловік родом з Волині, тож спершу звернувся за допомогою там, де йому призначили променеву терапію як метод лікування, але необхідних результатів вона не дала. Згодом отримав консультацію у Сарнах, де йому діагностували рак шкіри й скерували у Рівненську обласну лікарню для дообстеження та проведення операційного втручання".



У дописі пояснили, що задля того, аби повністю видалити хворому пухлину, хірурги виконали резекційну трепанацію ураженої частини тім'яно-потиличної ділянки з подальшою краніопластикою титановим імплантом.



"Це дозволило якісно видалити утворення та відновити початкову форму черепа. Для закриття косметичного дефекту виконали комбіновану пластику післяопераційної рани тімʼяно-потиличної ділянки. За кілька днів пацієнта виписали додому, він успішно продовжує реабілітацію".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській обласній клінічній лікарні провели операцію з видалення злоякісної пухлини шкіри голови чоловіку з Волині. Хірургічне втручання тривало приблизно три години у декілька етапів.Про це поінформували у медзакладі, пише Суспільне За інформацією в дописі, фахівці обласної лікарні видалили пацієнту з Волині злоякісне новоутворення — мультицентричну базальноклітинну карциному шкіри волосистої частини голови."Складне хірургічне втручання виконували приблизно три години у декілька етапів дві операційні команди, лікарі-отоларингологита, спільно із нейрохірургомта анестезіологом", — йдеться у повідомленні.В обласній лікарні зазначили, що за словами пацієнта, невелика рана на голові з’явилася давно й особливо його не турбувала, тож до лікарів він не звертався. Але одного дня помітив, що вона не загоюється та збільшується в розмірах, тоді й вирішив звернутися до медиків:"Чоловік родом з Волині, тож спершу звернувся за допомогою там, де йому призначили променеву терапію як метод лікування, але необхідних результатів вона не дала. Згодом отримав консультацію у Сарнах, де йому діагностували рак шкіри й скерували у Рівненську обласну лікарню для дообстеження та проведення операційного втручання".У дописі пояснили, що задля того, аби повністю видалити хворому пухлину, хірурги виконали резекційну трепанацію ураженої частини тім'яно-потиличної ділянки з подальшою краніопластикою титановим імплантом."Це дозволило якісно видалити утворення та відновити початкову форму черепа. Для закриття косметичного дефекту виконали комбіновану пластику післяопераційної рани тімʼяно-потиличної ділянки. За кілька днів пацієнта виписали додому, він успішно продовжує реабілітацію".

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