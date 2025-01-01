На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни

На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни
На Волині поліцейські викрили групу осіб, які вчиняли шахрайства щодо громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Фігуранти – засуджені, які відбувають покарання в одній з установ на Волині.

20 березня, за силової підтримки спецпризначенців і сприяння оперативного відділу державної установи "Маневицька виправна колонія (N42)", поліцейські провели санкціоновані обшуки в установі.

Вилучено мобільні телефони, сім-картки та інші речові докази, що свідчить про причетність до шахрайських дій.

Встановлено, що декілька засуджених з Запорізької та Волинської областей, які відбувають покарання в колонії, створювали фіктивні оголошення про надання неіснуючих послуг, у тому числі, інтимного характеру, підробіток в інтернеті тощо. Входячи в довіру, шахраї виманювали в людей гроші через онлайн-банкінг, отримували доступ до їхніх особистих кабінетів і інших персональних даних та таким чином здійснювали перерахування чужих коштів на спеціальні банківські картки.

За близько два місяці такої діяльності зловмисники видурили у понад 60 потерпілих з різних регіонів країни сотні тисяч гривень.

І все тому, що люди дуже легко ведуться на такі шахрайські схеми, не вміють та не хочуть перевіряти інформацію і перераховують кошти наперед.

Завдяки злагодженій та професійній роботі працівників управління карного розшуку, слідчого управління, відділу кримінального аналізу, оперативних та інших служб ГУНП, Камінь-Каширського РВП ця злочинна діяльність припинена.
На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни

Шахраї, які вже відбувають покарання за різні злочини, у тому числі, тяжкі, отримають ще більші терміни засудження.

За процесуального керівництва прокуратури, їм будуть оголошені підозри за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни
На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни
На Волині засуджені видурили у понад 60 людей сотні тисяч гривень: потерпілі - з різних регіонів країни

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Теги: Волинь, тюрма, шахраї
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