Росіяни запропонували шестикласнику підпалювати держустанови на Тернопільщині: він пішов до поліції





Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, пише



Там розповіли, як нещодавно до освітнього офіцера підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомого акаунту з пропозицією підробітку. Йому пропонували підпалювати об’єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів. Хлопцю надіслали відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram для реєстрації.



Правоохоронці кажуть, що шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а, пам’ятаючи розмови, які у школі з ними неодноразово проводили поліціянти та вчителі, повідомив про це офіцера освітньої безпеки.



Поліціянти поспілкувалися зі школярем та подякували за його позицію.



У прокуратурі додали, що фіксують часті випадки вербування російськими спецслужбами неповнолітніх для участі у диверсійній діяльності. Через це правоохоронці спілкуються зі школярами та розповідають, що робити й куди звертатись у таких випадках.



Про офіцерів безпеки у школах



2024-2025 навчального року розпочався пілотний проєкт, який передбачає появу офіцерів Служби освітньої безпеки в українських школах. Проєкт запровадило Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міністерством освіти та науки.



Передусім офіцери Служби освітньої безпеки зʼявилися у школах на прифронтових та прикордонних територіях, а також у великих закладах середньої освіти.



Проєкт також передбачає окремі вимоги до організації простору школи для поліпшення безпеки. Ідеться про встановлення огорож, відеоспостереження, обладнання тривожними кнопками. Також обговорюють можливість встановлення металодетекторів у школах.



Більше про вербування підлітків



Російська ФСБ через Telegram вербує підлітків в Україні, які шукають «підробітку» в інтернеті.



До прикладу, ввечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.



Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тернопільській області школяр отримав повідомлення в Telegram з пропозицією підпалювати державні установи за гроші. Після цього шестикласник сам пішов до поліції, щоб розповісти про те, що його спробували завербувати росіяни.Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, пише Громадське Там розповіли, як нещодавно до освітнього офіцера підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомого акаунту з пропозицією підробітку. Йому пропонували підпалювати об’єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів. Хлопцю надіслали відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram для реєстрації.Правоохоронці кажуть, що шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а, пам’ятаючи розмови, які у школі з ними неодноразово проводили поліціянти та вчителі, повідомив про це офіцера освітньої безпеки.Поліціянти поспілкувалися зі школярем та подякували за його позицію.У прокуратурі додали, що фіксують часті випадки вербування російськими спецслужбами неповнолітніх для участі у диверсійній діяльності. Через це правоохоронці спілкуються зі школярами та розповідають, що робити й куди звертатись у таких випадках.2024-2025 навчального року розпочався пілотний проєкт, який передбачає появу офіцерів Служби освітньої безпеки в українських школах. Проєкт запровадило Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міністерством освіти та науки.Передусім офіцери Служби освітньої безпеки зʼявилися у школах на прифронтових та прикордонних територіях, а також у великих закладах середньої освіти.Проєкт також передбачає окремі вимоги до організації простору школи для поліпшення безпеки. Ідеться про встановлення огорож, відеоспостереження, обладнання тривожними кнопками. Також обговорюють можливість встановлення металодетекторів у школах.Російська ФСБ через Telegram вербує підлітків в Україні, які шукають «підробітку» в інтернеті.До прикладу, ввечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.

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