Росіяни запропонували шестикласнику підпалювати держустанови на Тернопільщині: він пішов до поліції
Сьогодні, 15:07
У Тернопільській області школяр отримав повідомлення в Telegram з пропозицією підпалювати державні установи за гроші. Після цього шестикласник сам пішов до поліції, щоб розповісти про те, що його спробували завербувати росіяни.
Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, пише Громадське.
Там розповіли, як нещодавно до освітнього офіцера підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомого акаунту з пропозицією підробітку. Йому пропонували підпалювати об’єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів. Хлопцю надіслали відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram для реєстрації.
Правоохоронці кажуть, що шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а, пам’ятаючи розмови, які у школі з ними неодноразово проводили поліціянти та вчителі, повідомив про це офіцера освітньої безпеки.
Поліціянти поспілкувалися зі школярем та подякували за його позицію.
У прокуратурі додали, що фіксують часті випадки вербування російськими спецслужбами неповнолітніх для участі у диверсійній діяльності. Через це правоохоронці спілкуються зі школярами та розповідають, що робити й куди звертатись у таких випадках.
Про офіцерів безпеки у школах
2024-2025 навчального року розпочався пілотний проєкт, який передбачає появу офіцерів Служби освітньої безпеки в українських школах. Проєкт запровадило Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міністерством освіти та науки.
Передусім офіцери Служби освітньої безпеки зʼявилися у школах на прифронтових та прикордонних територіях, а також у великих закладах середньої освіти.
Проєкт також передбачає окремі вимоги до організації простору школи для поліпшення безпеки. Ідеться про встановлення огорож, відеоспостереження, обладнання тривожними кнопками. Також обговорюють можливість встановлення металодетекторів у школах.
Більше про вербування підлітків
Російська ФСБ через Telegram вербує підлітків в Україні, які шукають «підробітку» в інтернеті.
До прикладу, ввечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.
Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.
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Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, пише Громадське.
Там розповіли, як нещодавно до освітнього офіцера підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомого акаунту з пропозицією підробітку. Йому пропонували підпалювати об’єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів. Хлопцю надіслали відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram для реєстрації.
Правоохоронці кажуть, що шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а, пам’ятаючи розмови, які у школі з ними неодноразово проводили поліціянти та вчителі, повідомив про це офіцера освітньої безпеки.
Поліціянти поспілкувалися зі школярем та подякували за його позицію.
У прокуратурі додали, що фіксують часті випадки вербування російськими спецслужбами неповнолітніх для участі у диверсійній діяльності. Через це правоохоронці спілкуються зі школярами та розповідають, що робити й куди звертатись у таких випадках.
Про офіцерів безпеки у школах
2024-2025 навчального року розпочався пілотний проєкт, який передбачає появу офіцерів Служби освітньої безпеки в українських школах. Проєкт запровадило Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міністерством освіти та науки.
Передусім офіцери Служби освітньої безпеки зʼявилися у школах на прифронтових та прикордонних територіях, а також у великих закладах середньої освіти.
Проєкт також передбачає окремі вимоги до організації простору школи для поліпшення безпеки. Ідеться про встановлення огорож, відеоспостереження, обладнання тривожними кнопками. Також обговорюють можливість встановлення металодетекторів у школах.
Більше про вербування підлітків
Російська ФСБ через Telegram вербує підлітків в Україні, які шукають «підробітку» в інтернеті.
До прикладу, ввечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.
Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.
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