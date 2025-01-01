Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вітольд Фокін.



Про це повідомила його онука Марія Фокіна, пише



Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього він іще кілька років був депутатом Верховної Ради.



Уже у 2020 році упродовж майже двох місяців був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.



Його онука Марія стверджувала, що саме вона познайомила дідуся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого назвала своїм «добрим другом дитинства», і саме після цього Фокін увійшов до складу ТКГ.



Проте його виключили з делегації після того, як він заявив, що не бачить «жодного підтвердження того, що там (на Донбасі) війна між Україною та росією». Фокін казав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки рф.



На початку повномасштабного російського вторгнення у березні 2022 року будинок Фокіна постраждав від обстрілу росіян. Тоді у нього влучив уламок російської ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр сучасної УкраїниПро це повідомила його онука, пише Громадське Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього він іще кілька років був депутатом Верховної Ради.Уже у 2020 році упродовж майже двох місяців був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.Його онука Марія стверджувала, що саме вона познайомила дідуся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого назвала своїм «добрим другом дитинства», і саме після цього Фокін увійшов до складу ТКГ.Проте його виключили з делегації після того, як він заявив, що не бачить «жодного підтвердження того, що там (на Донбасі) війна між Україною та росією». Фокін казав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки рф.На початку повномасштабного російського вторгнення у березні 2022 року будинок Фокіна постраждав від обстрілу росіян. Тоді у нього влучив уламок російської ракети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію