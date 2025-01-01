Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр сучасної України Вітольд Фокін.

Про це повідомила його онука Марія Фокіна, пише Громадське.

Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього він іще кілька років був депутатом Верховної Ради.

Уже у 2020 році упродовж майже двох місяців був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.

Його онука Марія стверджувала, що саме вона познайомила дідуся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого назвала своїм «добрим другом дитинства», і саме після цього Фокін увійшов до складу ТКГ.

Проте його виключили з делегації після того, як він заявив, що не бачить «жодного підтвердження того, що там (на Донбасі) війна між Україною та росією». Фокін казав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки рф.

На початку повномасштабного російського вторгнення у березні 2022 року будинок Фокіна постраждав від обстрілу росіян. Тоді у нього влучив уламок російської ракети.

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Теги: прем'єр-міністр, смерть
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