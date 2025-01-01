Аеродром Енгельс атакували дрони СБУ та ССО, а російська ППО в цей час била по цивільних





Про це повідомили джерела



Наш співрозмовник розповів, що аеродром в Енгельсі є ключовою базою російської стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з авіаційними бомбами ФАБ і КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.



Після операції українських військових поблизу аеродрому спалахнула пожежа, було чути вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.



Тим часом російські системи ППО діяли неефективно, каже наше джерело: вони влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.



Нагадаємо, вранці 20 березня губернатор Саратовської області заявив, що регіон і, зокрема, місто Енгельс, зазнали «наймасованішої атаки БпЛА за весь час».



Він стверджував, що внаслідок атаки постраждали будинки та лікарня, а згодом також визнав загоряння на аеродромі, через яке розпочали евакуацію деяких мешканців міста.



Російське Міноборони звітувало, що загалом за ніч над росією збили 132 українські дрони. Лише над Саратовською областю нібито знищили 54 БпЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дронову атаку по російському військовому аеродрому Енгельс влаштували дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій.Про це повідомили джерела hromadske в СБУ. Згодом це також офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.Наш співрозмовник розповів, що аеродром в Енгельсі є ключовою базою російської стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з авіаційними бомбами ФАБ і КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.Після операції українських військових поблизу аеродрому спалахнула пожежа, було чути вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.Тим часом російські системи ППО діяли неефективно, каже наше джерело: вони влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.Нагадаємо, вранці 20 березня губернатор Саратовської області заявив, що регіон і, зокрема, місто Енгельс, зазнали «наймасованішої атаки БпЛА за весь час».Він стверджував, що внаслідок атаки постраждали будинки та лікарня, а згодом також визнав загоряння на аеродромі, через яке розпочали евакуацію деяких мешканців міста.Російське Міноборони звітувало, що загалом за ніч над росією збили 132 українські дрони. Лише над Саратовською областю нібито знищили 54 БпЛА.

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