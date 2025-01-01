На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



19 березня о 22:11 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Овадно Володимирського району горить дерев'яний житловий будинок.



На місце події скеровано рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Овадно та Галинівка.



По прибуттю рятувальників вогонь повністю охопив будинок.



Надзвичайними за допомогою двох водяних стволів о 22:51 локалізували пожежу, а о 23:00 її ліквідували. Потерпілих немає.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.19 березня о 22:11 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Овадно Володимирського району горить дерев'яний житловий будинок.На місце події скеровано рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Овадно та Галинівка.По прибуттю рятувальників вогонь повністю охопив будинок.Надзвичайними за допомогою двох водяних стволів о 22:51 локалізували пожежу, а о 23:00 її ліквідували. Потерпілих немає.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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