Звільнились понад 100 працівників: у Луцьку на зарплати вихователів і працівників дитсадків виділять ще 23 мільйони

Звільнились понад 100 працівників: у Луцьку на зарплати вихователів і працівників дитсадків виділять ще 23 мільйони
З бюджету Луцької міської громади на зарплати вихователів і працівників дитсадків додатково спрямують 23 мільйони гривень.

Про це 20 березня повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, пише Суспільне.

З його слів, від початку 2025 року з дитячих садків у Луцькій громаді звільнилися 108 працівників: 65 вихователів і 45 технічних працівників.

"Критично низька заробітна плата — одна з основних причин такої ситуації, сказав міський голова. — На жаль, держбюджет не бере участі у фінансуванні зарплат працівників дошкілля, а всі зобов'язання щодо цього покладені на місцеві бюджети".
Ігор Поліщук додав, що підвищення зарплати понад 2 тисячі працівників відчують з 1 квітня. Йдеться про понад 2 тисяч працівників, оплата їх праці зросте шляхом надбавки за престижність праці вихователям з 5% до 20%.

Також щомісячну оплату отримуватимуть помічники вихователів та працівники харчоблоку.

Що відомо про роботу луцьких дитсадків і зарплату вихователів

Загалом у Луцькій громаді діє 51 дитсадок, які відвідує понад 9400 дітей. Станом на кінець лютого у закладах дошкільної освіти працювали орієнтовно 1800 вихователів, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Середня нарахована заробітна плата у вихователів садочків становить 10 102 грн, у помічників вихователя, з врахуванням доплати до мінімальної — 8 800 грн.

З березня у Луцькій громаді змінили режим роботи закладів дошкільної освіти: замість 12 годин вони працюватимуть 10,5 годин. Робочий день вихователів триватиме з 07:45 до 18:15.

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Теги: Луцьк, дитсадки
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