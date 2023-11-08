З початку великої війни кожного дня був на зв'язку з бійцями: раптово помер волонтер з Волині Микола Ляшук

Микола Ляшук.



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"Колектив навчального закладу сумує з приводу смерті колеги, волонтера, викладача дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, керівника відділення з основного напрямку діяльності та моніторингу якості освіти Ляшука Миколи Миколайовича. Щирі співчуття викладачу коледжу Ляшук Ользі Степанівні з приводу смерті чоловіка. Важко знайти такі слова, які зможуть зменшити душевний біль від втрати прекрасної і незабутньої людини. Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, усіх, хто знав, любив та шанував, а Бог дасть сил пережити цю непоправну втрату. Спочивай з миром, дорогий наш, ми завжди будемо тебе пам’ятати", - йдеться в повідомленні.



Як зазначають друзі та рідні, він усі ці три роки був кожного дня на зв'язку з бійцями, проїхав сотні тисяч кілометрів до них, передаючи наші допомоги.



"У нашій волонтерській родині велике горе. Миколи більше немає з нами. Вчора ввечері раптово помер Микола Ляшук - наш товариш, люблячий чоловік, батько і син. Серце не витримало. Навіки 44. Спочивай з Богом, друже", - написали його рідні та друзі.



Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 21 березня.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Миколи Ляшука. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині раптово помер волонтерПро це повідомили на сторінці Луцького кооперативного фахового коледжу ЛТЕУ."Колектив навчального закладу сумує з приводу смерті колеги, волонтера, викладача дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, керівника відділення з основного напрямку діяльності та моніторингу якості освіти Ляшука Миколи Миколайовича. Щирі співчуття викладачу коледжуз приводу смерті чоловіка. Важко знайти такі слова, які зможуть зменшити душевний біль від втрати прекрасної і незабутньої людини. Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, усіх, хто знав, любив та шанував, а Бог дасть сил пережити цю непоправну втрату. Спочивай з миром, дорогий наш, ми завжди будемо тебе пам’ятати", - йдеться в повідомленні.Як зазначають друзі та рідні, він усі ці три роки був кожного дня на зв'язку з бійцями, проїхав сотні тисяч кілометрів до них, передаючи наші допомоги."У нашій волонтерській родині велике горе. Миколи більше немає з нами. Вчора ввечері раптово помер Микола Ляшук - наш товариш, люблячий чоловік, батько і син. Серце не витримало. Навіки 44. Спочивай з Богом, друже", - написали його рідні та друзі.Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 21 березня.

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