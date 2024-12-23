Для Луцька планують придбати 30 тролейбусів





Наразі триває міжнародний тендер на придбання нових 30 низькопідлогових сучасних тролейбусів для Луцька.



«Дедлайн для подачі пропозицій буде в квітні. До нас звернулися чотири кандидати», — розповів Сергій Омельчук.



Як повідомив луцький міський голова під час свого звіту, всі постачальники — українські компанії.



Очікувана вартість тендеру — 6,3 млн євро. За ці гроші мають придбати 30 тролейбусів. Шість із цих транспортних засобів — з автономним ходом.



На тролейбуси міська рада бере кредит у Європейському інвестиційному банку. Термін фінансової угоди та строк позики буде становити до 22 років для кожного траншу, зокрема й для пільгового періоду до п’яти років. Погашення кожного траншу буде здійснюватися частковими платежами.



Оголошення переможця очікують орієнтовно наприкінці травня — на початку червня. Тоді з ним укладуть контракт. Після цього буде відомо, наскільки швидко тролейбуси будуть у Луцьку. Це залежить від графіка постачання, який запропонує кандидат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парк тролейбусів Луцька має суттєво збільшитися.Наразі триває міжнародний тендер на придбання нових 30 низькопідлогових сучасних тролейбусів для Луцька.«Дедлайн для подачі пропозицій буде в квітні. До нас звернулися чотири кандидати», — розповів misto.media заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськрадиЯк повідомив луцький міський голова під час свого звіту, всі постачальники — українські компанії.Очікувана вартість тендеру — 6,3 млн євро. За ці гроші мають придбати 30 тролейбусів. Шість із цих транспортних засобів — з автономним ходом.На тролейбуси міська рада бере кредит у Європейському інвестиційному банку. Термін фінансової угоди та строк позики буде становити до 22 років для кожного траншу, зокрема й для пільгового періоду до п’яти років. Погашення кожного траншу буде здійснюватися частковими платежами.Оголошення переможця очікують орієнтовно наприкінці травня — на початку червня. Тоді з ним укладуть контракт. Після цього буде відомо, наскільки швидко тролейбуси будуть у Луцьку. Це залежить від графіка постачання, який запропонує кандидат.

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