Для Луцька планують придбати 30 тролейбусів

Для Луцька планують придбати 30 тролейбусів
Парк тролейбусів Луцька має суттєво збільшитися.

Наразі триває міжнародний тендер на придбання нових 30 низькопідлогових сучасних тролейбусів для Луцька.

«Дедлайн для подачі пропозицій буде в квітні. До нас звернулися чотири кандидати», — розповів misto.media заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради Сергій Омельчук.

Як повідомив луцький міський голова під час свого звіту, всі постачальники — українські компанії.

Очікувана вартість тендеру — 6,3 млн євро. За ці гроші мають придбати 30 тролейбусів. Шість із цих транспортних засобів — з автономним ходом.

На тролейбуси міська рада бере кредит у Європейському інвестиційному банку. Термін фінансової угоди та строк позики буде становити до 22 років для кожного траншу, зокрема й для пільгового періоду до п’яти років. Погашення кожного траншу буде здійснюватися частковими платежами.

Оголошення переможця очікують орієнтовно наприкінці травня — на початку червня. Тоді з ним укладуть контракт. Після цього буде відомо, наскільки швидко тролейбуси будуть у Луцьку. Це залежить від графіка постачання, який запропонує кандидат.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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