Трамп назвав росію «найбільшим шматком землі» та заявив, що США повинні з нею мати справу

Трамп назвав росію «найбільшим шматком землі» та заявив, що США повинні з нею мати справу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є "дуже цінною землею", з якою Сполучені Штати "повинні мати справу".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа в інтерв'ю Breitbart News.

Трамп сказав, що, хоча економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай", – заявив він.

Американський президент пояснив це тим, що у Росії "11 часових поясів".

"Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", – впевнений він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а відтак, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".

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Теги: Росія, Україна, війна
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