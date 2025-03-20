Кропивницький зазнав масованої атаки: пролунало не менше 30 вибухів

Андрій Райкович повідомив про атаку росіян на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників.



За словами посадовця, під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Місцеві писали про щонайменше 30 вибухів, повідомляє



У поліції розповіли, що поранені десятеро людей.



"Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", – сказали в поліції.



Райкович закликав містян з пораненнями звертатися до швидкої допомоги. Усі лікарні Кропивницького готові приймати громадян. Екстрені служби працюють на місцях влучань.



"Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок обстрілів, через що було змінено маршрути щонайменше 5 потягів. Рейс Кропивницький-Київ вирушить лише після огляду та аналізу пошкоджень, пасажири та бригада перебувають в укритті.



Пізніше голова ОВА повідомив, що це була найбільш масова ворожа атака на місто. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки у приватному секторі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Кіровоградської обласної військової адміністраціїповідомив про атаку росіян на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників.За словами посадовця, під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Місцеві писали про щонайменше 30 вибухів, повідомляє LB.ua У поліції розповіли, що поранені десятеро людей."Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", – сказали в поліції.Райкович закликав містян з пораненнями звертатися до швидкої допомоги. Усі лікарні Кропивницького готові приймати громадян. Екстрені служби працюють на місцях влучань."Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок обстрілів, через що було змінено маршрути щонайменше 5 потягів. Рейс Кропивницький-Київ вирушить лише після огляду та аналізу пошкоджень, пасажири та бригада перебувають в укритті.Пізніше голова ОВА повідомив, що це була найбільш масова ворожа атака на місто. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки у приватному секторі.

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