Уночі росія атакувала Україну 175 дронами





Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА та безпілотників інших типів, повідомили в Повітряних силах. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.



"63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на четвер російська армія атакувала Україну 171 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА та безпілотників інших типів, повідомили в Повітряних силах. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях."63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина", – йдеться у повідомленні.

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