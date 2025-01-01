8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка

8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка
Після майже восьми довгих місяців невідомості, тривожного очікування ще одна родина з Волині отримала повідомлення про найгірше - загибель рідної людини, яка стала на захист Батьківщини.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Майже вісім довгих місяців невідомості, тривожного очікування для Галини Василівни, Володимира Пархомовича Городюків із села Граддя перекликалися біллю і надією... 23 липня 2024 року під час жорстоких боїв на Донеччині хоробрий солдат Городюк Олег Володимирович при транспортуванні побратимів із рубежу розгортання ЗВРез в смузі оборони поблизу населеного пункту Рівнопіль Волноваського району Донецької області, зник безвісти. І ось нарешті повідомлення...
На жаль, надії не виправдались...", - йдеться у повідомленні.

Про час прибуття СОЛДАТА до рідного дому буде повідомлення згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Маневичі, Волинь, війна, втрата, загибель, смерть
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