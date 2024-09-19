Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК





Про це розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк. З її слів, єдиної дати старту канікул для всіх шкіл Волині немає, - повідомляє



"Кожен заклад освіти на педагогічній раді затверджує періоди канікул, і тому можуть мати різницю навіть в одній територіальній громаді. Впливає на тривалість канікул те, чи був переведений навчальний заклад на дистанційне навчання, яка була ситуація з захворюваністю дітей і чи був карантин", — сказала посадовиця.



Зі слів Наталії Матвіюк, у школах запланований такий графік весняних канікул:



з 14 до 22 березня 2025 року — в 11 закладах загальної середньої освіти;

з 24 до 30 березня 2025 року – у 428 закладах загальної середньої освіти;

з 31 березня до 6 квітня 2025 року – у 44 закладах загальної середньої освіти;

з 16 до 22 квітня 2025 року – у 34 закладах загальної середньої освіти.



Канікули в школах мають бути не менше 30 календарних днів упродовж навчального року. Усього у 2024/2025 навчальному році на Волині функціонує 517 закладів загальної середньої освіти, додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весняні канікули у 82% шкіл Волинської області розпочнуться в останній тиждень місяця і триватимуть сім днів. В окремих ліцеях та гімназіях канікули уже розпочалися або розпочнуться у квітні.Про це розповіла начальниця обласного управління освіти та науки. З її слів, єдиної дати старту канікул для всіх шкіл Волині немає, - повідомляє Суспільне. "Кожен заклад освіти на педагогічній раді затверджує періоди канікул, і тому можуть мати різницю навіть в одній територіальній громаді. Впливає на тривалість канікул те, чи був переведений навчальний заклад на дистанційне навчання, яка була ситуація з захворюваністю дітей і чи був карантин", — сказала посадовиця.Зі слів Наталії Матвіюк, у школах запланований такий графік весняних канікул:з 14 до 22 березня 2025 року — в 11 закладах загальної середньої освіти;з 24 до 30 березня 2025 року – у 428 закладах загальної середньої освіти;з 31 березня до 6 квітня 2025 року – у 44 закладах загальної середньої освіти;з 16 до 22 квітня 2025 року – у 34 закладах загальної середньої освіти.Канікули в школах мають бути не менше 30 календарних днів упродовж навчального року. Усього у 2024/2025 навчальному році на Волині функціонує 517 закладів загальної середньої освіти, додала посадовиця.

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