Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК

Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК
Весняні канікули у 82% шкіл Волинської області розпочнуться в останній тиждень місяця і триватимуть сім днів. В окремих ліцеях та гімназіях канікули уже розпочалися або розпочнуться у квітні.

Про це розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк. З її слів, єдиної дати старту канікул для всіх шкіл Волині немає, - повідомляє Суспільне.

"Кожен заклад освіти на педагогічній раді затверджує періоди канікул, і тому можуть мати різницю навіть в одній територіальній громаді. Впливає на тривалість канікул те, чи був переведений навчальний заклад на дистанційне навчання, яка була ситуація з захворюваністю дітей і чи був карантин", — сказала посадовиця.

Зі слів Наталії Матвіюк, у школах запланований такий графік весняних канікул:

з 14 до 22 березня 2025 року — в 11 закладах загальної середньої освіти;
з 24 до 30 березня 2025 року – у 428 закладах загальної середньої освіти;
з 31 березня до 6 квітня 2025 року – у 44 закладах загальної середньої освіти;
з 16 до 22 квітня 2025 року – у 34 закладах загальної середньої освіти.
Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК
Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК

Канікули в школах мають бути не менше 30 календарних днів упродовж навчального року. Усього у 2024/2025 навчальному році на Волині функціонує 517 закладів загальної середньої освіти, додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освіта, Волинь, Луцьк, канікули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК
Сьогодні, 05:28
Зеленський попросив у Трампа більше ЗРК Patriot, той пообіцяв допомогти, — Білий дім
Сьогодні, 03:41
Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону
Сьогодні, 01:15
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В ООН назвали тортури та насильство росіян стосовно українців злочином проти людяності
19 березень, 23:19
Схожі новини
У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
11 лютий, 22:38
Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули
19 вересень, 2024, 07:31
У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою
13 вересень, 2024, 07:31
Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних
30 серпень, 2024, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли у школах Волині будуть весняні канікули. СПИСОК
Сьогодні, 05:28
 0
Зеленський попросив у Трампа більше ЗРК Patriot, той пообіцяв допомогти, — Білий дім
Сьогодні, 03:41
 0
Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону
Сьогодні, 01:15
 0
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В ООН назвали тортури та насильство росіян стосовно українців злочином проти людяності
19 березень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8