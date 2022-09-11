Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону

Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону
Гіркополонківський ліцей та Промінська гімназія отримали обладнання для біатлону.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Гіркополонківський ліцей та Промінська гімназія отримали пневматичні гвинтівки та інший інвентар для біатлону. Втілила таку ініціативу Федерація біатлону України за підтримки Мінмолодьспорту та Міністерства освіти і науки України з метою популяризації та розвитку цього виду спорту серед учнівської молоді.

Розподіл комплектів для біатлону відбувся на базі Володимирського спортивного ліцею. Вручали спорядження президент Федерації біатлону України Іван Крулько, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та депутати обласної ради.
Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону
Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону
Дві сільські школи на Волині отримали гвинтівки та інше обладнання для біатлону


Завдяки обладнанню для біатлону, учні 7-9 класів Боратинської громади отримають змогу не лише ознайомитися із цікавим видом спорту, а й матимуть можливість регулярно займатися і вивчати його елементи на уроках фізичної культури у варіативному модулі «Урок біатлону».

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Теги: Волинь, Гірка Полонка, Боратин, спорт, фізична культура
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