Зеленський попросив у Трампа більше ЗРК Patriot, той пообіцяв допомогти, — Білий дім

Володимир Зеленський під час розмови із американським колегою Дональдом Трампом попросив про додаткові системи ППО для захисту цивільного населення.



Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Керолайн Левітт, - пише



За її словами, президент України просив, зокрема, ракетні системи Patriot, і Трамп погодився разом працювати над пошуком наявних систем у Європі.



Володимир Зеленський в соцмережі X написав, що вони з Трампом обговорили стан ППО України та можливості її посилення для захисту людських життів.



Раніше Дональд Трамп у соцмережі The Truth Social повідомив, що розмова з Володимиром Зеленським була "дуже хорошою".



За словами президента США, значна частина розмови ґрунтувалася на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися між ним і Трампом 18 березня, «з метою узгодження запитів і потреб Росії й України».



Агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовника, знайомого з деталями переговорів, написало, що Зеленський під час телефонної розмови з Трампом погодився з пропозицією припинити атаки по російській енергетиці.



Телефонна розмова Трампа та Путіна — головне

Розмова лідерів США та РФ відбулася 18 березня і тривала понад дві години.



За даними CNN, під час телефонної розмови в Овальному кабінеті були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.



Після розмови Трампа та Путіна у Кремлі заявили, що диктатор підтримав ініціативу президента США щодо 30-денного припинення ударів по енергетиці.



У Білому домі підтвердили цю інформацію та заявили, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.



Пропагандистське агентство ТАСС писало, що Трамп і Путін вирішили створити так звані експертні групи щодо врегулювання війни проти України.



У цій же розмові Путін вимагав від Трампа припинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.



Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленість про тимчасове припинення ударів стосується тільки об'єктів енергетики, а не всієї інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипід час розмови із американським колегоюпопросив про додаткові системи ППО для захисту цивільного населення.Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Керолайн Левітт, - пише NV. За її словами, президент України просив, зокрема, ракетні системи Patriot, і Трамп погодився разом працювати над пошуком наявних систем у Європі.Володимир Зеленський в соцмережі X написав, що вони з Трампом обговорили стан ППО України та можливості її посилення для захисту людських життів.Раніше Дональд Трамп у соцмережі The Truth Social повідомив, що розмова з Володимиром Зеленським була "дуже хорошою".За словами президента США, значна частина розмови ґрунтувалася на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися між ним і Трампом 18 березня, «з метою узгодження запитів і потреб Росії й України».Агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовника, знайомого з деталями переговорів, написало, що Зеленський під час телефонної розмови з Трампом погодився з пропозицією припинити атаки по російській енергетиці.Телефонна розмова Трампа та Путіна — головнеРозмова лідерів США та РФ відбулася 18 березня і тривала понад дві години.За даними CNN, під час телефонної розмови в Овальному кабінеті були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.Після розмови Трампа та Путіна у Кремлі заявили, що диктатор підтримав ініціативу президента США щодо 30-денного припинення ударів по енергетиці.У Білому домі підтвердили цю інформацію та заявили, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.Пропагандистське агентство ТАСС писало, що Трамп і Путін вирішили створити так звані експертні групи щодо врегулювання війни проти України.У цій же розмові Путін вимагав від Трампа припинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленість про тимчасове припинення ударів стосується тільки об'єктів енергетики, а не всієї інфраструктури.

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