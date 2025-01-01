Троє воїнів волинської бригади впродовж 42 днів утримували позицію в Торецьку

Троє воїнів волинської бригади впродовж 42 днів утримували позицію в Торецьку
«Одеса», «Аркаша» і «Моряк» – легендарне тріо бійців з 2 роти 2 механізованого батальйону 100 ОМБр. Військовослужбовці волинської "сотки" показали дива стійкості та незламності.

Ці військовослужбовці впродовж 42 днів утримували (і втримали!) свою позицію в Торецьку, - повідомляють у 100 ОМБр.

Олександр на псевдо «Одеса» (на честь улюбленого міста, в якому живе з 1995-го) став до лав ЗСУ 7 квітня 2022 року.

Чернігівець Віталій з позивним «Аркаша» (прізвисько одержав від однокласників ще у молодшій школі – за вміння усіх смішити) мобілізувався 17 грудня 2022-го. До речі, Віталій зайшов на ту позицію на 11 днів раніше – тож загалом пробув на ній 53 дні!

Сергій на псевдо «Моряк» родом із села Хлоп’яники, що у Корюківському (раніше – Сосницькому) районі Чернігівщини. Захищає Україну з 22 квітня 2022 року.

Разом б’ючи ворога у режимі нон-стоп впродовж півтора місяця хлопці настільки здружилися, що навіть відпочиваючи від бойового чергування постійно гуртуються разом. Разом рубають дрова, разом обідають, разом курять, розповідають один одному про свої сім’ї (на кожного вдома чекають дружина та діти)…

…І сповнені рішучості разом бити ворога доти, доки той назавжди не забереться з української землі!

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Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, Торецьк
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