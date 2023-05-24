Цьогоріч у Луцьку відремонтують двори на Молоді, Грушевського та Пчілки. Адреси

Цьогоріч у Луцьку відремонтують двори на Молоді, Грушевського та Пчілки. Адреси
Цього року в Луцьку запланували відремонтувати кілька дворів.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук під час звіту за 2024 рік, пише misto.media.

Питання щодо ремонту дворів підняли декілька глядачів телефоном.

Двір на просп. Молоді, 1-А ставитимуть у пріоритет. За словами Поліщука, ремонт планують влітку цього року. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація, будуть оголошувати відповідні тендерні закупівлі.

Якщо не радикально не погіршиться безпекова ситуація, то цього року планують і ремонт двору на просп. Грушевського, 33.

Потребує ремонту й двір на вул. Олени Пчілки, 27 (раніше — вул. Софії Ковалевської). Його ремонт також у планах, але він буде залежати від того, якою буде ситуація в державі, сказав мер.

Він зазначив, що зараз не можуть відремонтувати стільки прибудинкових територій, як до повномасштабного вторгнення. Але є перелік дворів, які вже у критичному стані.

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Теги: Луцьк, двори, ремонт
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