Вважався зниклим безвісти: ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Луцюка

Вважався зниклим безвісти: ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Луцюка
Повідомили про загибель у російсько-українській війні воїна з села Обенижі – солдата Миколи Вікторовича Луцюка (10.11.1987 р.н.). Тривалий час він вважався зниклим безвісти, але, на превеликий жаль, його смерть підтверджено за результатами ДНК-аналізу.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці Турійської громади.

"До лав Збройних сил України Микола був мібілізований 27 червня 2024 року. Боронив Україну від російського агресора у складі 14 бригади. Загинув у Куп’янському районі Харківської області. Останній бій воїн прийняв 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого захисника України прибуде на Турійщину завтра, 21 березня. Відразу після прибуття у селі Обенижі відбудеться чин поховання, орієнтовно о 12 годині.

У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 20 по 22 березня.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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