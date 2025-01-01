Вважався зниклим безвісти: ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Луцюка

Миколи Вікторовича Луцюка (10.11.1987 р.н.). Тривалий час він вважався зниклим безвісти, але, на превеликий жаль, його смерть підтверджено за результатами ДНК-аналізу.



Про це йдеться на сторінці у фейсбуці



"До лав Збройних сил України Микола був мібілізований 27 червня 2024 року. Боронив Україну від російського агресора у складі 14 бригади. Загинув у Куп’янському районі Харківської області. Останній бій воїн прийняв 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого захисника України прибуде на Турійщину завтра, 21 березня. Відразу після прибуття у селі Обенижі відбудеться чин поховання, орієнтовно о 12 годині.



У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 20 по 22 березня.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про загибель у російсько-українській війні воїна з села Обенижі – солдата(10.11.1987 р.н.). Тривалий час він вважався зниклим безвісти, але, на превеликий жаль, його смерть підтверджено за результатами ДНК-аналізу.Про це йдеться на сторінці у фейсбуці Турійської громади "До лав Збройних сил України Микола був мібілізований 27 червня 2024 року. Боронив Україну від російського агресора у складі 14 бригади. Загинув у Куп’янському районі Харківської області. Останній бій воїн прийняв 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого захисника України прибуде на Турійщину завтра, 21 березня. Відразу після прибуття у селі Обенижі відбудеться чин поховання, орієнтовно о 12 годині.У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 20 по 22 березня.

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