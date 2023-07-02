Українські АЗС знижують ціни на пальне





Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише



Державна "Укрнафта" у низці областей знизила вартість "світлих" на 70 копійок і на 20 копійок газ та вийшла на єдині ціни по мережі: 53,79 грн/л бензин, 52,79 грн/л дизпальне і 35,79 грн/л газ.



Таким чином, з початку тижня "світлі" в державній мережі здешевшали на 1,68 грн/л, газ – на 20 коп./л.



Активніше переглядають вартість пального саме регіональні мережі. Вдруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і "Автотранс".



20 березня у першої "світлі" недорахувалися 1 грн (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої – 50 копійок (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн, у "Автотранс" – на 1,5 грн.



Здешевшав на 1 грн бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне в мережі просіло на 1,5 грн. Недорахував 1 грн і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину в компанії здешевшав і газ – на 50 копійок, до 37,49 грн/л.



Менше ніж на 1 грн знизилися ціни на "світлі" у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, "Паралель".



"Авантаж 7", ціни на газ у якого в середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 копійок, до 34,45 грн/л.



Крім того, LPG точково здешевшало на 10-50 копійок в "БРСМ-Нафта", Chipo, AMIC, Marshal, Motto, Green Wave.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на бензин та дизпаливо в українських мережах АЗС продовжують знижуватися.Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише Економічна правда Державна "Укрнафта" у низці областей знизила вартість "світлих" на 70 копійок і на 20 копійок газ та вийшла на єдині ціни по мережі: 53,79 грн/л бензин, 52,79 грн/л дизпальне і 35,79 грн/л газ.Таким чином, з початку тижня "світлі" в державній мережі здешевшали на 1,68 грн/л, газ – на 20 коп./л.Активніше переглядають вартість пального саме регіональні мережі. Вдруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і "Автотранс".20 березня у першої "світлі" недорахувалися 1 грн (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої – 50 копійок (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн, у "Автотранс" – на 1,5 грн.Здешевшав на 1 грн бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне в мережі просіло на 1,5 грн. Недорахував 1 грн і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину в компанії здешевшав і газ – на 50 копійок, до 37,49 грн/л.Менше ніж на 1 грн знизилися ціни на "світлі" у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, "Паралель"."Авантаж 7", ціни на газ у якого в середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 копійок, до 34,45 грн/л.Крім того, LPG точково здешевшало на 10-50 копійок в "БРСМ-Нафта", Chipo, AMIC, Marshal, Motto, Green Wave.

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