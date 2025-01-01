Волинська агрокомпанія увійшла в ТОП найбільших платників податків України
Сьогодні, 11:07
Компанія "Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)", засновником і власником якої є Євген Дудка серед найбільших платників податків серед агрокомпаній у 2024 році.
Список очолює американська корпорація "Cargill", яка стала найбільшим платником податків в Україні.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Далі у списку йдуть:
НІБУЛОН
ЛДК Україна
АДМ Юкрейн
Ерідон
Вайтерра Україна
Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)
Біоенерджі-Вінниця
Зерно-Агротрейд (Астарта)
Lidea
КВС-Україна
"Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.
Довідково:
Група компаній ТМ “ВІЛІЯ” включає ряд підприємств Волинської та Рівненської областей, що успішно працюють в різних сферах агровиробництва: рослинництві, зберіганні зернових, олійних та бобових культур, зернотрейді, борошномельно-круп’яному виробництві; тваринництві. На аграрному ринку більше відома материнська компанія ТзОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”, діяльність якої бере початок з 2001 року.
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Список очолює американська корпорація "Cargill", яка стала найбільшим платником податків в Україні.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Далі у списку йдуть:
"Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.
Довідково:
Група компаній ТМ “ВІЛІЯ” включає ряд підприємств Волинської та Рівненської областей, що успішно працюють в різних сферах агровиробництва: рослинництві, зберіганні зернових, олійних та бобових культур, зернотрейді, борошномельно-круп’яному виробництві; тваринництві. На аграрному ринку більше відома материнська компанія ТзОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”, діяльність якої бере початок з 2001 року.
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