Волинська агрокомпанія увійшла в ТОП найбільших платників податків України

Волинська агрокомпанія увійшла в ТОП найбільших платників податків України
Компанія "Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)", засновником і власником якої є Євген Дудка серед найбільших платників податків серед агрокомпаній у 2024 році.

Список очолює американська корпорація "Cargill", яка стала найбільшим платником податків в Україні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Далі у списку йдуть:

  • НІБУЛОН

  • ЛДК Україна

  • АДМ Юкрейн

  • Ерідон

  • Вайтерра Україна

  • Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)

  • Біоенерджі-Вінниця

  • Зерно-Агротрейд (Астарта)

  • Lidea

  • КВС-Україна


    • "Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.

    Довідково:
    Група компаній ТМ “ВІЛІЯ” включає ряд підприємств Волинської та Рівненської областей, що успішно працюють в різних сферах агровиробництва: рослинництві, зберіганні зернових, олійних та бобових культур, зернотрейді, борошномельно-круп’яному виробництві; тваринництві. На аграрному ринку більше відома материнська компанія ТзОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”, діяльність якої бере початок з 2001 року.

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