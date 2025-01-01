Росія атакувала Україну ракетами і дронами: поцілили у трьох областях

Росія атакувала Україну ракетами і дронами: поцілили у трьох областях
У ніч на 6 лютого 2025 року (із 19.00 5 лютого) Росія атакувала Україну 77-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами та двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомили у Повітряних силах, дрони ворог запускав із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, а ракети із Ростовської області.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

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Теги: Україна, росія, війна
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