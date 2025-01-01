У Луцьку рятувальники допомогли зняти каблучку з пальця 27-річній жінці

У Луцьку рятувальники допомогли зняти каблучку з пальця 27-річній жінці
У Луцьку рятувальники допомогли лучанці звільнитися від затісної каблучки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора ввечері, 5 лютого, 27-річна мешканка Луцька опинилася в неприємній ситуації: каблучка на її пальці занадто стиснулася, і самостійно зняти її виявилося неможливо.

Жінка звернулася по допомогу до аварійно-рятувальної частини м. Луцька. За допомогою кутового гравера рятувальник акуратно розрізав ювелірний виріб і звільнив палець лучанки від болючого стискання.

У Луцьку рятувальники допомогли зняти каблучку з пальця 27-річній жінці

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Теги: Волинь, рятувальники, каблучка
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