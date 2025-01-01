«Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку





Про це розповів Суспільному керівник комунальної установи "Хаб Ветеран"



Щодня, в середньому, у ветеранський простір за допомогою звертаються десять людей. Найчастіше — демобілізовані військовослужбовці.



"Найбільше звертаються за різними юридичними питаннями. В когось проблема з документами з частини, в когось немає УБД, в когось проблема з виплатами. Але багато хто звертається і з питаннями направлення на лікування, на санаторно-курортний відпочинок. Роботи тільки збільшується", — говорить Тарас Сасовський.



Дмитро Ціхоцький втратив на війні ногу, зараз проходить реабілітацію та очікує на протез. Чоловік 5 років проживає в Луцьку, орендує квартиру. У ветеранський простір прийшов, щоб йому допомогли стати у чергу на житло.



Зараз у ветеранському просторі "Твій шлях додому" працює двоє фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих, спеціаліст міського департаменту з питань ветеранської політики та психолог.



"Найтяжча категорія, з якою доводиться працювати, це, зокрема, люди, які втратили своїх близьких або вважаються зниклими без вісті, — ділиться фахівчиня з супроводу Ірина Шепель.



Консультації з різних питань у ветеранському просторі надають безоплатно, телефоном та на живо, також фахівчині можуть провести людину до відповідної установи, каже керівник Тарас Сасовський. У приміщенні є вбиральня для людей з інвалідністю, вхід обладнаний пандусом, усі написи продубльовані шрифтом Брайля.



Ветеранський простір працює у будні з 8:30 до 17:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеранський простір "Твій шлях до дому", що відкрився у Луцьку 24 січня за майже два тижні роботи відвідали орієнтовно 200 військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин.Про це розповів Суспільному керівник комунальної установи "Хаб Ветеран" Тарас Сасовський Щодня, в середньому, у ветеранський простір за допомогою звертаються десять людей. Найчастіше — демобілізовані військовослужбовці."Найбільше звертаються за різними юридичними питаннями. В когось проблема з документами з частини, в когось немає УБД, в когось проблема з виплатами. Але багато хто звертається і з питаннями направлення на лікування, на санаторно-курортний відпочинок. Роботи тільки збільшується", — говорить Тарас Сасовський.втратив на війні ногу, зараз проходить реабілітацію та очікує на протез. Чоловік 5 років проживає в Луцьку, орендує квартиру. У ветеранський простір прийшов, щоб йому допомогли стати у чергу на житло.Зараз у ветеранському просторі "Твій шлях додому" працює двоє фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих, спеціаліст міського департаменту з питань ветеранської політики та психолог."Найтяжча категорія, з якою доводиться працювати, це, зокрема, люди, які втратили своїх близьких або вважаються зниклими без вісті, — ділиться фахівчиня з супроводу Ірина Шепель.Консультації з різних питань у ветеранському просторі надають безоплатно, телефоном та на живо, також фахівчині можуть провести людину до відповідної установи, каже керівник Тарас Сасовський. У приміщенні є вбиральня для людей з інвалідністю, вхід обладнаний пандусом, усі написи продубльовані шрифтом Брайля.Ветеранський простір працює у будні з 8:30 до 17:30.

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