БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони

БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони
У російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.

Про це пише LB.ua.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".

Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.

Раніше Коваленко стверджував, що Росія використовує "шахеди" для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі задля економії ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні, - Bloomberg
Сьогодні, 10:01
«Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 09:30
БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони
Сьогодні, 09:00
На Волині вперше в Україні підготують капеланів для медзакладів
Сьогодні, 08:25
У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні, - Bloomberg Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні, - Bloomberg
Сьогодні, 10:01
«Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку «Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 09:30
За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ
05 лютий, 21:16
Україна може надати свої сховища для американського газу, - Сибіга Україна може надати свої сховища для американського газу, - Сибіга
05 лютий, 19:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні, - Bloomberg
Сьогодні, 10:01
 0
«Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 09:30
 0
БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині вперше в Україні підготують капеланів для медзакладів
Сьогодні, 08:25
 0
У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8