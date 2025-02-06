БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони
Сьогодні, 09:00
У російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.
Про це пише LB.ua.
Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".
Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.
Раніше Коваленко стверджував, що Росія використовує "шахеди" для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі задля економії ракет.
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Про це пише LB.ua.
Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".
Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.
Раніше Коваленко стверджував, що Росія використовує "шахеди" для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі задля економії ракет.
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