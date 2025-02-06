БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають дрони





Про це пише



Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".



Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.



Раніше Коваленко стверджував, що Росія використовує "шахеди" для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі задля економії ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.Про це пише LB.ua Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.Раніше Коваленко стверджував, що Росія використовує "шахеди" для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі задля економії ракет.

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