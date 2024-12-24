На Волині вперше в Україні підготують капеланів для медзакладів

Волинь першою в Україні почала підготовку капеланів для медичних установ.Про це повідомили у Волинській обласній раді.Сертифіковані спеціалізовані курси відтепер спільно запроваджено Волинським медінститутом і Волинською православною богословською академією. Серед перших слухачів – священнослужителі з Волині, Рівненщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Хмельниччини.Проєкт «Клінічне душпастирство» – спільна ініціатива Волиньради, Волинської православної богословської академії та обласного комунального закладу вищої освіти – медінституту. Реалізувати її вперше в Україні вдалося щойно Міністерство охорони здоров’я внесло до класифікатора професій спеціалізацію «фахівець з вищою немедичною освітою – капелан в охороні здоров’я». Досі священники працювали у медзакладах на волонтерських засадах, а після проходження навчання та отримання сертифікату зможуть претендувати на оплачувану посаду.Керівник курсів від богословської академії пан отець Назар Бабій, який 20 років служить медичним капеланом в головній волинській клініці, з власного досвіду стверджує: запит на духовну підтримку в лікувальних установах величезний і не тільки серед пацієнтів, а й їхніх родичів та медперсоналу, а надто у теперішні важкі воєнні часи. Якщо ж капелани здобудуть іще й спеціальні знання з основ медицини, то результативність служіння подвоїться, переконаний священник.Ректор богословської академії, протоієрейзазначив: попри те, що курс достатньо насичений і складний, охочих його пройти багато.«Щойно розпочала навчання перша група капеланів, і вже сформовано наступну у кількості 20-ти осіб», - запевнив він.За словами очільниці Волинського медінституту Тетяни Пастрик, до навчальної програми включено як теоретичну, так і практичну компоненти опанування базовими знаннями з першої домедичної і медичної допомоги, основ фізіології людини, здорового способу життя, інфекційного контролю та біоетики, психології і психіатрії, догляду за пацієнтами, в тому числі паліативними хворими, дітьми і літніми особами, людьми з інвалідністю і залежностями, та багато іншого.Заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт висловив вдячність адміністрації медінституту і богословської академії за реалізацію цього надзвичайно важливого проєкту. Він також звернувся до слухачів курсу: «Я знаю, як багато ви робите для наших захисників, їхніх сімей, для тих, хто втратив найдорожчих, змушений був залишити рідні домівки, для волонтерів, для усіх, хто шукає розради і підтримки. Вам довіряють, на вас сподіваються. Кожен з вас відчуває цю велику відповідальність, саме тому ви прагнете зробити ще більше. Стати на шлях навчання, опанувати, по суті, ще одну спеціальність – це теж духовний подвиг. Я бажаю вам успіху у цій важливій місії, вона – заради мирного, самодостатнього і впевненого майбутнього нашої країни та її людей».