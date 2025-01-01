У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО

У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО
Новобранці Волинського прикордонного загону урочисто склали військову присягу. Військовослужбовці присягнули обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Серед новоспечених прикордонників є як мобілізовані, так і контрактники, як юнаки, так і досвідчені чоловіки.

Зокрема, на захист нашої держави став 50-річний Сергій із Луцька, який є найстаршим із новобранців. Він тривалий час працював викладачем історії та політології в університеті та займався громадською діяльністю. Нещодавно чоловік вирішив оновити облікові дані, а в ТЦК та СП йому запропонували службу в ДПСУ. До речі, син Сергія у 20-літньому віці добровольцем приєднався до лав ЗСУ, і нині виконує бойові завдання на лінії зіткнення у складі 100-ї ОМБр.
У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО


Вирішив підписати контракт із Держприкордонслужбою й наймолодший із військовослужбовців, які сьогодні складали присягу, 19-річний Артем із Шацької громади. Хлопець вивчився на столяра, але теж надумав долучитися до Сил оборони України. Він приєднався до дружньої родини прикордонників за порадою свого вітчима та дядька, які вже тривалий час служать у прикордонному відомстві.



"Вітаємо побратимів у лавах ДПСУ та запрошуємо вас до нашої команди. Чекаємо вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або ж телефонуйте за номером +380969051301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.

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Теги: Волинський прикордонний загін, Волинь, війна, Україна
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