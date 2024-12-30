Громада з Волині закупила понал 100 дронів для ЗСУ

Забезпечення бійців необхідними ресурсами залишається одним із пріоритетних напрямків підтримки фронту для Ковельської громади.Про це повідомив Ковельський міський голова"Безпілотні літальні апарати вже чекають на відправку. Це перша у 2025 році партія дронів, які придбано за кошти громади: квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo – 9 шт.; DJI Mavic 3T Enterprise – 6 шт.; FPV «Vyriy Pro» 10 дюймів – 50 шт.; FPV 7 дюймів – 40 шт. У місцях, куди неможливо дістатися наземним шляхом через ворожі обстріли та заміновані дороги, дрони стають єдиним способом тримати зв’язок тилу з позиціями. Це очі, руки й крила для наших захисників. Вони доставляють ліки, їжу, воду", - йдеться у дописі очільника громади.Також Ігор Чайка подякував платникам податків та всім, хто в будь-який можливий спосіб долучається до підтримки наших сил оборони.