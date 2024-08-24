На Волині п'яного водія, який насмерть збив пішохода, засудили до 7 років тюрми





Експертиза проказала, що пішохід також був п'яний. Про це повідомляє



Деталі смертельної аварії біля села Промінь

Аварія сталася 8 листопада 2024 року орієнтовно о 19:00 між селами Промінь та Полонка Луцького району. Водій, житель Луцька, не переконався в безпечності руху, не зменшив швидкість аж до моменту, доки не почув удар.



У результаті 58-річний чоловік, який ішов у попутному напрямку, потрапив під колеса. Пішохід отримав тяжкі травми і помер на місці події. Причина смерті — тупа травма тіла.



"Випив 3 літри міцного пива", — водій легковика

Свою вину у скоєному злочині водій визнав повністю і попросив вибачення у потерпілих. За даними дільничного офіцера поліції про ДТП повідомив сам водій.



Результат токсикологічного дослідження показав, що в його крові був виявлений етанол в концентрації 3,3%. Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортом, становить 0,2 проміле.



У суді 48-річний волинянин розповів, що випив 3 літрових пляшки міцного пива і сів за кермо. Чоловік не заперечував проти відшкодування моральної шкоди та поклався на рішення суду. Окремо 41 760 гривень матеріальної шкоди рідним померлого сплатила донька підсудного водія.



У період з 19 до 28 березня 2024 року водій перебував у Центрі терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні з діагнозом "Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності".



Також відомо, що впродовж 2024 року водія легковика тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та їзду в стані сп'яніння. При цьому належних висновків він не зробив.



"Батько не дійшов до дому кілька сотень метрів"

Свідчення у суді дали два сини загиблого в смертельній аварії чоловіка. Один із синів розповів, що про трагічну загибель батька дізнався з телефонного дзвінка матері.



"Батько не дійшов до дому кілька сотень метрів, проживав недалеко від залізничного переїзду. Обвинуваченого раніше не бачив", — сказав волинянин у суді.



Ще один син, який приїхав на місце наїзду раніше за брата, зазначив: батько лежав на узбіччі дороги. Ця траса мала видимість, адже орієнтовно за 100 метрів знаходиться залізничний переїзд і ділянка постійно освітлюється.



З його слів, автомобіль обвинуваченого був на паралельному боці дороги, розвернутий в іншому напрямку. Волинянин наполягав на суворому покаранні водія.



Судово-медичний експерт, провівши дослідження крові померлого пішохода, з'ясував, що в його крові виявили етиловий спирт в кількості 2,45% — це середній ступінь алкогольного сп'яніння.



Поліцейські провели слідчий експеримент

Як відомо зі слідчого експерименту, який провели правоохоронці, водій їхав зі швидкістю близько 50-60 км/год на ближньому світлі фар. Під час руху почув удар у праву передню частину автомобіля, однак що це був за удар він не зрозумів. Після цього водій вийшов з авто і почав шукати на кого наїхав.



На момент ДТП зустрічних автомобілів на цій дорозі не було. Судово-психіатричний експерт зазначив, що 48-річний водій легковика страждає на алкогольну залежність.



Яке рішення прийняв суд щодо водія

Суд визнав 48-річного водія легковика винним і відправив до в'язниці на 7,5 років, а також позбавив водійського посвідчення на дев'ять років. Вирок втупить у вилу 31 березня, і до цього часу обвинувачений перебуватиме під вартою.



Також суд частково задовольнив позов рідних померлого пішохода щодо відшкодування 500 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.



На вирок суду може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 48-річного водія автомобіля Geely, який торік восени в стані алкогольного сп'яніння на трасі Луцьк — Дубно на смерть збив 58-річного чоловіка.Експертиза проказала, що пішохід також був п'яний. Про це повідомляє "Суспільне" , посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду.Аварія сталася 8 листопада 2024 року орієнтовно о 19:00 між селами Промінь та Полонка Луцького району. Водій, житель Луцька, не переконався в безпечності руху, не зменшив швидкість аж до моменту, доки не почув удар.У результаті 58-річний чоловік, який ішов у попутному напрямку, потрапив під колеса. Пішохід отримав тяжкі травми і помер на місці події. Причина смерті — тупа травма тіла.Свою вину у скоєному злочині водій визнав повністю і попросив вибачення у потерпілих. За даними дільничного офіцера поліції про ДТП повідомив сам водій.Результат токсикологічного дослідження показав, що в його крові був виявлений етанол в концентрації 3,3%. Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортом, становить 0,2 проміле.У суді 48-річний волинянин розповів, що випив 3 літрових пляшки міцного пива і сів за кермо. Чоловік не заперечував проти відшкодування моральної шкоди та поклався на рішення суду. Окремо 41 760 гривень матеріальної шкоди рідним померлого сплатила донька підсудного водія.У період з 19 до 28 березня 2024 року водій перебував у Центрі терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні з діагнозом "Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності".Також відомо, що впродовж 2024 року водія легковика тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та їзду в стані сп'яніння. При цьому належних висновків він не зробив.Свідчення у суді дали два сини загиблого в смертельній аварії чоловіка. Один із синів розповів, що про трагічну загибель батька дізнався з телефонного дзвінка матері."Батько не дійшов до дому кілька сотень метрів, проживав недалеко від залізничного переїзду. Обвинуваченого раніше не бачив", — сказав волинянин у суді.Ще один син, який приїхав на місце наїзду раніше за брата, зазначив: батько лежав на узбіччі дороги. Ця траса мала видимість, адже орієнтовно за 100 метрів знаходиться залізничний переїзд і ділянка постійно освітлюється.З його слів, автомобіль обвинуваченого був на паралельному боці дороги, розвернутий в іншому напрямку. Волинянин наполягав на суворому покаранні водія.Судово-медичний експерт, провівши дослідження крові померлого пішохода, з'ясував, що в його крові виявили етиловий спирт в кількості 2,45% — це середній ступінь алкогольного сп'яніння.Як відомо зі слідчого експерименту, який провели правоохоронці, водій їхав зі швидкістю близько 50-60 км/год на ближньому світлі фар. Під час руху почув удар у праву передню частину автомобіля, однак що це був за удар він не зрозумів. Після цього водій вийшов з авто і почав шукати на кого наїхав.На момент ДТП зустрічних автомобілів на цій дорозі не було. Судово-психіатричний експерт зазначив, що 48-річний водій легковика страждає на алкогольну залежність.Суд визнав 48-річного водія легковика винним і відправив до в'язниці на 7,5 років, а також позбавив водійського посвідчення на дев'ять років. Вирок втупить у вилу 31 березня, і до цього часу обвинувачений перебуватиме під вартою.Також суд частково задовольнив позов рідних померлого пішохода щодо відшкодування 500 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.На вирок суду може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів із дня його проголошення.

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