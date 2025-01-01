В Україні випустили нові 10 гривень

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Сила кохання".Про це повідомляють у Нацбанку України.Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), у графічне полотно якої вписано слово “кохання” різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яке не знає кордонів та мовних бар’єрів.На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.Її дизайн створила група київських художників – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.Придбати пам’ятну монету "Сила кохання" можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.Крім того, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ вона також реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами (перелік є на нашому сайті). Про початок реалізації вони повідомлять на власних сайтах.Тираж монети – до 15 000 штук.