Повідомили, як працюватиме Луцький пологовий будинок

У Луцькому клінічному пологовому будинку повідомили про те, як працюватиме установа після реорганізації.Про це йдеться на сторінці Луцького клінічного пологового будинку."Луцький клінічний пологовий будинок працює і з 1 травня буде продовжувати працювати. 29 січня 2025 року Луцькою міською радою було прийнято рішення про реорганізацію КП "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" шляхом приєднання (не закриття) до КП "Медичне об'єднання Луцької територіальної громади", - йдеться у дописі.Так, Луцький клінічний пологовий булинок працює до 1.05.25 року як окрема юридична особа, а з 1.05.25 - буде входити в структуру іншої юридичної особи та буде продовжувати повноцінно функціонувати як структурний підрозділ - Пологовий будинок.У Луцькому погологовому просять пацієнтів не хвилюватися щодо необхідності пошуку нового лікаря та закладу для ведення вагітності та пологів, адже медичний колектив медустанови продовжує працювати."Продовжуємо працювати з НСЗУ Національна служба здоров'я України та надавати гарантовані медичні послуги БЕЗОПЛАТНО. ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК - колиска майбутнього України", - йдеться у дописі.