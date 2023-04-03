За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ

За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ
За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ РФ, а головна їх мета — дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців

Про це сьогодні на брифінгу повідомили Голова Нацполіцїі Іван Вигівський та перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко, - повідомляють на сторінці Національної поліції України.

Впродовж останнього тижня в Україні сталась низка злочинів, пов’язаних із терористичними актами відносно працівників ТЦК та СП, а також поліцейських. росіяни не полишають спроб полювати за українськими силовиками, тут йдеться і про вербування людей для скоєння злочинів, і про висвітлення у телеграм-каналах конфліктів за участі військових ТЦК та СП, які націлені на проросійську пропаганду та дестабілізацію ситуації у суспільстві.

Іван Вигівський повідомив, що поліцейські спільно з СБУ затримали осіб, причетних до скоєння терористичних актів щодо працівників ТЦК, а також поліцейських в різних регіонах країни:

"Лише за цей рік ми вже маємо дев’ять таких фактів. Останній — в Кам'янець–Подільському, Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з сумкою у руках та попросила передати нібито передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі — чотири особи. Особа, яка вчинила цей злочин також загинула".

Також він розповів і про замахи на вбивство поліцейських:

"На вихідних ми зафіксували факт, коли злочинці телефонують на лінію 102, роблять хибний виклик та повідомляють, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, і там же закладена вибухівка. Поліцейські, ще з минулого року, орієнтовані на те, що спецслужби РФ конкретно полюють за всіма Силами безпеки і оборони, в тому числі за поліцейськими, і конкретно за Територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки", — повідомив Вигівський.

Очільник Нацполіції зазначив, що це — конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до Сил безпеки та оборони в нашій країні.

Нагадаємо, що 1 лютого в приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Повідомлялося про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Також 5 лютого вибух пролунав у будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області.

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Теги: Україна, війна, ТЦК, Рівне, вибух, росія, фсб
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