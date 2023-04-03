За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ РФ, а головна їх мета — дискредитація ролі ТЦК та правоохоронцівПро це сьогодні на брифінгу повідомили Голова Нацполіцїіта перший заступник Голови СБУ, - повідомляють на сторінці Національної поліції України.Впродовж останнього тижня в Україні сталась низка злочинів, пов’язаних із терористичними актами відносно працівників ТЦК та СП, а також поліцейських. росіяни не полишають спроб полювати за українськими силовиками, тут йдеться і про вербування людей для скоєння злочинів, і про висвітлення у телеграм-каналах конфліктів за участі військових ТЦК та СП, які націлені на проросійську пропаганду та дестабілізацію ситуації у суспільстві.Іван Вигівський повідомив, що поліцейські спільно з СБУ затримали осіб, причетних до скоєння терористичних актів щодо працівників ТЦК, а також поліцейських в різних регіонах країни:"Лише за цей рік ми вже маємо дев’ять таких фактів. Останній — в Кам'янець–Подільському, Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з сумкою у руках та попросила передати нібито передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі — чотири особи. Особа, яка вчинила цей злочин також загинула".Також він розповів і про замахи на вбивство поліцейських:"На вихідних ми зафіксували факт, коли злочинці телефонують на лінію 102, роблять хибний виклик та повідомляють, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, і там же закладена вибухівка. Поліцейські, ще з минулого року, орієнтовані на те, що спецслужби РФ конкретно полюють за всіма Силами безпеки і оборони, в тому числі за поліцейськими, і конкретно за Територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки", — повідомив Вигівський.Очільник Нацполіції зазначив, що це — конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до Сил безпеки та оборони в нашій країні.Нагадаємо, що 1 лютогоПовідомлялося про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.Також 5 лютого вибух пролунав, що у Хмельницькій області.