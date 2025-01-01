Україна може надати свої сховища для американського газу, - Сибіга





Про це повідомляє Андрія Сибігу на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.



"У нас коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG-газу у США", - сказав він.



Сибіга нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому, за його словами, також є "спільні точки для взаємовигідного співробітництва", посиливши енергетичну безпеку Європи.



".. тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - наголосив глава МЗС.



Міністр також заявив про спільні інтереси і можливості для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України.



"Це буде один з наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також безумовно заморожені активи, тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - додав Сибіга.



"Газовий сейф" України



Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу до Європи та Молдови. Проти цього виступили Словаччина та Угорщина.



Після припинення транзиту уряд України анонсував нову модель роботи газотранспортної системи. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може стати так званим "газовим сейфом" Європи, надавши свої сховища для зберігання газу.



Україна вже запропонувала свої газові сховища Хорватії. Цю ідею обговорювали представники урядів двох країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Це дозволить посилити енергетичну безпеку Європи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Українина спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії"У нас коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG-газу у США", - сказав він.Сибіга нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому, за його словами, також є "спільні точки для взаємовигідного співробітництва", посиливши енергетичну безпеку Європи.".. тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - наголосив глава МЗС.Міністр також заявив про спільні інтереси і можливості для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України."Це буде один з наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також безумовно заморожені активи, тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - додав Сибіга.Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу до Європи та Молдови. Проти цього виступили Словаччина та Угорщина.Після припинення транзиту уряд України анонсував нову модель роботи газотранспортної системи. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може стати так званим "газовим сейфом" Європи, надавши свої сховища для зберігання газу.Україна вже запропонувала свої газові сховища Хорватії. Цю ідею обговорювали представники урядів двох країн.

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