З російського полону повернувся ще один волинянин – прикордонник Віктор Мальчевський

Віктор Мальчевський.



Про це редакції ВолиньPost повідомили власні джерела.



Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.



Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.



Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.



З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.



Нагадаємо, 5 лютого 2024 року



Серед них





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, що серед повернених з полону військових 5 лютого 2025 року, є ще один волинянин –Про це редакції ВолиньPost повідомили власні джерела.Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.Нагадаємо, 5 лютого 2024 року відбувся великий обмін полоненими . На батьківщину повернулися 150 українців.Серед них волинянин Микола Мельник – житель села Датинь Ковельського району. Захисник перебував у полоні з березня 2022 року.

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