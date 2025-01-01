З російського полону повернувся ще один волинянин – прикордонник Віктор Мальчевський
Сьогодні, 19:00
Стало відомо, що серед повернених з полону військових 5 лютого 2025 року, є ще один волинянин – Віктор Мальчевський.
Про це редакції ВолиньPost повідомили власні джерела.
Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.
Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.
З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.
Нагадаємо, 5 лютого 2024 року відбувся великий обмін полоненими. На батьківщину повернулися 150 українців.
Серед них волинянин Микола Мельник – житель села Датинь Ковельського району. Захисник перебував у полоні з березня 2022 року.
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Про це редакції ВолиньPost повідомили власні джерела.
Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.
Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.
З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.
Нагадаємо, 5 лютого 2024 року відбувся великий обмін полоненими. На батьківщину повернулися 150 українців.
Серед них волинянин Микола Мельник – житель села Датинь Ковельського району. Захисник перебував у полоні з березня 2022 року.
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