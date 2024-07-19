Ще одна категорія українців зможе отримати «бронь»

Володимир Зеленський.



Про це повідомляє



Рішення РНБО передбачає встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання.



Мова про виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії РФ.



Зокрема, до таких суб'єктів не застосовуватимуть критерії відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.



Також рішення РНБО запроваджує можливості бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.



Йдеться про бронювання обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.



Бронювання від мобілізації в Україні

Нагадаємо, в Україні існує перелік підприємств, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте повне бронювання можливо лише для окремих категорій підприємств та установ.



До них належать критично важливо підприємства, установи та організації, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни, зокрема йдеться про працівників ОПК та паливно-енергетичного комплексу.



Додамо, восени 2024 року в Україні змінили процес і деякі умови бронювання працівників від мобілізації. Крім того, уряд провів аудит підприємств зі статусом критичних, яким дозволено бронювати працівників.



Наразі для всіх підприємств у питанні бронювання працівників діє "перехідний період" до 28 лютого 2025 року - компанії повинні переоформити бронювання за новими правилами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати броню від мобілізації. Відповідне доручення Кабінету міністрів дали за рішенням РНБО, яке підписав президентПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.Рішення РНБО передбачає встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання.Мова про виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії РФ.Зокрема, до таких суб'єктів не застосовуватимуть критерії відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Також рішення РНБО запроваджує можливості бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.Йдеться про бронювання обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.Нагадаємо, в Україні існує перелік підприємств, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте повне бронювання можливо лише для окремих категорій підприємств та установ.До них належать критично важливо підприємства, установи та організації, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни, зокрема йдеться про працівників ОПК та паливно-енергетичного комплексу.Додамо, восени 2024 року в Україні змінили процес і деякі умови бронювання працівників від мобілізації. Крім того, уряд провів аудит підприємств зі статусом критичних, яким дозволено бронювати працівників.Наразі для всіх підприємств у питанні бронювання працівників діє "перехідний період" до 28 лютого 2025 року - компанії повинні переоформити бронювання за новими правилами.

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